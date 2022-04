FNV: Drie op de tien mensen komen maandelijks geld tekort

Russische winkels in Berlijn zien minder klanten na invasie in Oekraïne

De oorlog in Oekraïne maakt veel los bij Russische winkeliers, ondernemers en bewoners in Berlijn. In Lichtenberg, een wijk waar duizenden geboren Russen wonen, wordt er verschillend tegen het conflict aan de rand van Europa aangekeken.

23 maart