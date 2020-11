FNV: Nieuwe cao winkelpersoneel is onaanvaardbaar

Rotterdam verwelkomt ‘s werelds grootste vracht­schip op gas: ‘Een enorme mijlpaal’

12 november Het grote, nieuwe containerschip CMA CGM Jacques Saade is voor het eerst in Rotterdam. Het is kolossaal en heeft een recordlading meegenomen uit Azië, maar het bijzonderst is de brandstof. De Jacques Saade vaart op gas. Het Havenbedrijf Rotterdam spreekt van een ‘enorme mijlpaal’.