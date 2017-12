FNV: problemen jeugdzorg waren te voorzien

Volgens onderzoek worden jongeren met grote psychische problemen niet geholpen , omdat het geld van de betrokken gemeenten op is. En bijna 9 op de 10 ondervraagden geeft aan dat sinds de overheveling jeugdzorgtaken van Rijk en provincies naar gemeenten de werkdruk is opgelopen.

Door problemen in de jeugdzorg komen ook de ouders in de knel. Zo ook Claudia Evenboer uit Zwolle die de driftbuien van haar 9-jarige zoontje Ryan soms niet meer aankan.

Gert Noortman, bestuurder FNV Zorg & Welzijn: ,,Sinds de overheveling van jeugdtaken naar gemeenten, hebben wij en onze leden gewaarschuwd dat het kind én de jeugdzorgwerkers de rekening zullen betalen van dit overheidsbesluit. Het doel van de nieuwe jeugdwet was om problemen eerder te signaleren door ‘dichter op de zorgvrager ’ te zitten in wijkteams. Logischerwijs komen er ook meer problemen boven water.”

Brandbrief

Vorige week sloegen de vakbond en zo’n 30 bezorgde jeugdzorgwerkers al alarm over de situatie in de jeudzorg. In een brandbrief pleitten zij voor meer geld, minder werkdruk en eerlijke tarieven. Noortman: ,,De sector schreeuwt om meer geld. Het aantal en de zwaarte van cliënten neemt toe. De werkdruk is afgelopen jaren gigantisch gestegen. Er moet meer geld bij. Voor de kinderen, maar zeker ook voor een gezonde werksituatie in de jeugdzorg.”