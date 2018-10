FNV: Ryanair heeft de staking gebroken met vervangend personeel

,,Al onze Eindhoven-vluchten opereren zoals gewoonlijk, al onze crewleden hebben zich voor hun diensten gemeld, en we zien ernaar uit om al onze Eindhoven-klanten vandaag te vervoeren”, luidt de officiële verklaring van Ryanair aan deze krant.



Dat gaat lijnrecht in tegen wat de FNV beweert. Er is volgens vakbondswoordvoerder Mariëtte van Dijk vandaag een groep van 98 demonstranten die, ‘nu het nog kan’, een signaal wil afgeven aan de politiek. Een deel van hen is ontslagen na de stakingen eind september, waardoor dus al niet alle demonstranten nog in dienst zijn. ,,Het was de wraak van Ryanair, waarmee ze ook al eerder dreigden”, stelt Van Dijk.



Het stakende personeel reisde gisteren al af naar de provincie, om hulp te vragen. Volgens de crewleden is Ryanair in overtreding, omdat het bedrijf na de stakingen in september ineens besloot dan maar de hele thuisbasis op Eindhoven te heffen. Ook deel van de wraak, zegt FNV.



Vier vliegtuigen van Ryanair worden vanaf 5 november ergens anders gestationeerd. Piloten en cabinepersoneel die nog niet waren ontslagen omdat ze hun proefperiode van een jaar hadden doorstaan, worden daarmee gedwongen om te gaan werken vanuit andere bases in Europa.