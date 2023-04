Formele berisping voor Ralph Hamers en ING-commissarissen om verhogen beloning

Eerder waren de drie vrijgesproken van het overtreden van de bankierseed door de organisatie die het gedrag van medewerkers in de bankensector in de gaten houdt. Maar in beroep bepaalde Tuchtrecht Banken alsnog dat Hamers en de commissarissen het vertrouwen in het bankwezen hebben geschaad.

Strafrechtelijk vervolgd

Hamers hangt ook nog een rechtszaak boven het hoofd voor zijn werk in dezelfde periode. Hij is de eerste topman van een Nederlandse systeembank die strafrechtelijk wordt vervolgd, voor het falende anti-witwasbeleid van ING dat onder zijn leiding jarenlang voortwoekerde. In 2018 kreeg ING er een recordboete van 775 miljoen euro voor.

De Nederlander is sinds vorige week werkloos, nadat hij opstapte als topman bij de Zwitserse bank UBS. Daar zorgde hij in korte tijd voor de overname van de andere grote bank uit dat land: het noodlijdende Credit Suisse. Daarna besloot Hamers dat hij niet de juiste man is om het overnameproces verder te begeleiden. Persbureau Bloomberg meldde echter dat aandeelhouders van de bank op zijn vertrek hadden aangedrongen.