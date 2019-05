Fors winstverlies BMW door dreigende boete uit Brussel

De mogelijke boete heeft te maken met het feit dat BMW tegen de regel in afspraken zou hebben gemaakt over uitstoot-technologie met branchegenoten Volkswagen en Daimler. Sindsdien ligt het autobedrijf uit München onder een vergrootglas van de Europese Commissie. De exacte hoogte van de geldstraf is nog niet bekend. BMW ontkent de aantijgingen van de Europese Commissie, maar waarschuwde eerder wel voor een forse impact op de resultaten in het eerste kwartaal vanwege de voorziening.

De brutowinst van de automaker zakte op jaarbasis van 2.28 miljard euro vorig jaar naar 589 miljoen euro in het eerste kwartaal dit jaar. De omzet op jaarbasis viel krap 1 procent lager uit met 22,5 miljard euro. Het aantal auto’s en motoren dat het bedrijf in de meetperiode afleverde, is een fractie gestegen. BMW verwacht met name in de tweede helft van dit jaar de prestaties te verbeteren. Op dat moment zijn tal van nieuwe modellen van de automaker beschikbaar. Ook maakt BMW werk van verdere kostenbesparingen.

Besparen voor elektrisch rijden

De automaker had in maart dit jaar al aangekondigd dat het 12 miljard euro kosten wilde besparen. Die ingreep is volgens het bedrijf ook nodig in het licht van extra investeringen die nodig zijn op het gebied van elektrisch en autonoom rijden. Het onderzoek en ontwikkelingsbudget van BMW steeg op jaarbasis met 8,4 procent tot 1,4 miljard euro.