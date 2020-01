Forse stijging aantal claims tegen producent onkruidverdelger Roundup

Bayer kreeg Roundup in handen door de overname in 2018 van zaadveredelaar Monsanto voor 62 miljard dollar. Tot dusver heeft het bedrijf altijd volgehouden dat het middel veilig voor gebruik is, maar in eerdere rechtszaken rond Roundup werd Bayer veroordeeld tot het betalen van hoge schadevergoedingen. Daartegen is beroep aangetekend. Nadat Bayer in Californië drie zaken verloor met een totale schadevergoeding van 191 miljoen dollar, ging het bedrijf akkoord met het uitstellen van een aantal andere zaken en was het bereid een bemiddelaar aan het werk te laten gaan.