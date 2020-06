Forse verliezen voor modeconcerns door coronacrisis

De coronacrisis heeft het moederbedrijf van bekende modeketens als Zara, Bershka en Pull & Bear diep in de rode cijfers geduwd. Het is voor het eerst sinds het Spaanse bedrijf Inditex begin deze eeuw een notering aan de beurs kreeg dat het omzetverlies noteert.

Het kledingconcern noteerde een min van 409 miljoen euro voor de periode februari tot en met april. Een jaar geleden meldde het een winst van 734 miljoen euro. De omzet kelderde hard, van bijna 6 miljard euro naar 3,3 miljard euro. Ondanks de verliezen keert Inditex wel dividend uit, de uitkering van een speciaal bonusdividend heeft het wel uitgesteld.

Het moederbedrijf zag zich vanwege de uitbraak genoodzaakt om tijdelijk duizenden winkels te sluiten. Met name de sluitingen in belangrijke markten als Spanje en Italië in de maand april raakten het bedrijf hard in de portemonnee. In ons land gingen de filialen van onder andere Zara ook tijdelijk dicht, maar die zijn ruim een maand geleden alweer geopend.

Onlineverkopen

Inditex gaat ervan uit dat alle winkels in zijn belangrijkste markten eind juni weer open kunnen, nu de meeste landen hun lockdownmaatregelen versoepelen. Een andere opsteker, zo meldde Inditex, was dat de onlineverkopen in de maand april met 95 procent stegen.

Met het oog op die groeicijfers heeft het bedrijf aangekondigd de komende tijd zo’n 900 miljoen euro per jaar te investeren in onder meer online winkelen. Daar moet uiteindelijk meer dan een kwart van de omzet vandaan gehaald worden. Ook in fysieke vestigingen wordt geïnvesteerd, dit ondanks de sombere verwachtingen voor de winkelstraat vanwege de coronacrisis.

Veel kledingconcerns hebben als gevolg van het coronavirus zwaar verlies geleden. Gisteren meldde het Amerikaanse winkelbedrijf Macy’s een verlies van 630 miljoen dollar. Het sloot de deuren van zijn winkels weken en dat is duidelijk terug te zien in de omzetcijfers. Topman Jeff Gennette benadrukte in een toelichting de goede onlineprestaties. Verder zijn de ongeveer 450 winkels per 1 juni weer open en de eerste signalen zijn volgens hem bemoedigend.