Frankrijk ziet aantal influencers toenemen en legt activiteiten aan banden

Shell-pomp in centrum Rotterdam wordt eerste met alleen laadpalen: een tankstati­on zonder te tanken

Benzine tanken kan binnenkort niet meer in het bekende Shell-tankstation aan het Hofplein in Rotterdam. Dat wordt het eerste Shell-station in Nederland waar alleen nog elektrische auto’s kunnen worden opgeladen. ,,Dit is de toekomst”, zegt Marc Potma van Shell.

30 november