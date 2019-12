Franse appelmoesbende opgerold met hulp van Nederlands bedrijf

Belgisch slachthuis krijgt boete opgelegd na uitlekken van horrorbeel­den

13:58 Een slachthuis in het Belgische Tielt, waar in 2017 mishandeling van varkens aan het licht kwam, is veroordeeld tot een boete van 16.000 euro. Ruim de helft van dat bedrag is voorwaardelijk. De undercoverbeelden golden overigens niet als bewijsmateriaal, omdat ze onrechtmatig waren verkregen.