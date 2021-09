Franse miljoenenboete persbureau Bloomberg om nep persbericht

Financieel persbureau Bloomberg moet in Frankrijk een miljoenenboete betalen na berichtgeving over het Franse bouwbedrijf Vinci op basis van een nep persbericht, waardoor het aandeel Vinci kelderde op de beurs. Een Franse rechtbank heeft een eerdere boete van 5 miljoen euro wel verlaagd naar 3 miljoen euro. Volgens de rechtbank hadden de journalisten van Bloomberg moeten weten dat het om bedrog ging.

In november 2016 werd een persbericht verspreid dat Vinci zijn financieel directeur had ontslagen na omvangrijke boekhoudfouten. Bloomberg maakte melding van die zaak en het aandeel Vinci kelderde vervolgens op de beurs in Parijs met een vijfde. Binnen 10 minuten had Bloomberg de berichtgeving gecorrigeerd en Vinci liet snel weten dat het bericht onjuist was. De koers van Vinci veerde toen weer flink op.

De Franse toezichthouder AMF legde vervolgens in december 2019 na een klacht van Vinci een boete op aan Bloomberg van 5 miljoen euro vanwege het verspreiden van nieuws waarvan de journalisten volgens de beurswaakhond hadden moeten weten dat het nep was. Bloomberg ging in beroep en zei dat het was misleid door geraffineerde hackers, die overigens nooit zijn ontdekt. Het persbericht was bijna niet van normale persverklaringen van Vinci te onderscheiden.

,,Onze journalisten hebben simpelweg verslag gedaan van wat nieuwswaardige informatie leek en zijn slachtoffer geworden van een geraffineerde truc. We zijn teleurgesteld dat de rechtbank het eerdere besluit niet heeft afgewezen en we bekijken onze opties om in beroep te gaan”, aldus Bloomberg in een verklaring.