G20 wil wereldhandel hervormen

De G20 zegt dat het noodzakelijk is om 'de markten open te houden', nu er een handelsconflict woedt tussen China en de VS. ,,We zijn het er allemaal over eens dat het extreem belangrijk en dwingend is om voorstellen te doen die de WTO beter opgewassen maken tegen de uitdagingen waar handel ons vandaag voor stelt", zei de Argentijnse buitenlandminister Jorge Faurie. ,,We zijn het er ook over eens dat we een organisatie nodig hebben die ons toelaat om werkregels vast te leggen voor internationale handel."