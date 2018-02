Gaat deze nieuwe winkelketen H&M en Zara van de kaart vegen?

'Life Wear', zo luidt de slogan van Uniqlo. Oftewel: functionele T-shirts, truien en jassen voor elke dag. In de kleuren van de regenboog. Het begon in 1984 met de verkoop van mannen- en vrouwenkleding in een kleine winkel in Hiroshima, toen nog onder de naam Unique Clothing. Inmiddels is de keten uitgegroeid tot een imperium met wereldwijd bijna 2.000 winkels.

Het concern groeit gestaag; vorig jaar haalde de populaire Japanse kledingketen voor het eerst meer omzet uit het buitenland dan uit eigen land. De Japanners zijn al op veel plekken in Europa actief; van België, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk tot Frankrijk, Spanje, Rusland én Zweden. En nu is dus Nederland aan de beurt.

In het najaar neemt de kledingketen zijn intrek in het iconische pand aan het Rokin in Amsterdam, waar modemerk Forever 21 na een krappe vier jaar alweer zal vertrekken. De Japanners krijgen de beschikking over ruim tweeduizend vierkante meter, verdeeld over drie verdiepingen. Daarmee wordt de Amsterdamse winkel van Uniqlo in één klap de grootste van de Benelux en één van de grootste van Europa.

Levensstijl

De directeur Taku Morikawa van de Europese tak van Uniqlo denkt dat de keten goed aansluit bij de 'ontspannen en ongedwongen' levensstijl van Amsterdam. ,,Met onze intrede in Nederland zetten we de volgende stap in onze plannen om onze aanwezigheid in de Benelux uit te breiden.''

,,Eindelijk is het zover'', is de eerste reactie van retaildeskundige Paul Moers op de komst van de Japanners naar Nederland. Hij verwacht dat de winkel na Amsterdam ook andere vestigingen in ons land zal openen. ,Dit is een verrijking voor het Nederlandse winkellandschap. De winkels zien er mooi en verzorgd uit, de kleding is eigentijds en van uitstekende kwaliteit. En het biedt een alternatief voor kleding die je koopt bij H&M en Zara’s, de concerns die alleen drijven op fastfashion.''

Quote Uniqlo kan serieuze concurrent zijn voor de Zara’s en H&M’s van deze wereld Retaildeskundige Paul Moers Een merk dat zich dus afzet tegen kledingstukken die je een paar keer aantrekt en dan weer weggooit, dat is precies hoe Uniqlo zich graag in de kledingmarkt profileert. Creatief topman John C. Jay mikt erop met een duurzaam én betaalbaar alternatief de gevestigde merken als H&M en Inditex (de Spaanse groep achter ketens als Zara, Berskha en Pull and Bear) voorbij te kunnen streven. Of liever: zijn ambitie is om de grootste te worden.



Of de Japanners daar werkelijk in gaan slagen? Moers denkt dat ze best een kans maken. ,,Ze zijn in het buitenland een succesvol merk. Dat kan ook in Nederland; de economie groeit hier als kool. Consumenten hebben meer geld te besteden. En waar ze echt onderscheidend zijn is dat ze een duurzaam alternatief bieden. En daarmee springen ze in op de ontwikkeling dat meer consumenten uitgekeken raken op goedkope shirtjes. In die zin kan Uniqlo een serieuze concurrent zijn voor de Zara’s en H&M’s van deze wereld.''

Bikkelhard

De concurrentie in de retailwereld is bikkelhard. H&M en Zara kampen al langer met een terugloop van de omzetten in hun filialen. Een van de redenen voor H&M om een prijsvechter in de markt te zetten en om meer te investeren in hun onlinestrategie. Vooral prijsvechter Primark heeft een flink deel van hun marktaandeel afgenomen.

Of Uniqlo straks ook een groot deel van de koek naar zich toe weet te trekken, betwijfelt retailexpert Rupert Parker Brady. ,,Dit is echt geen Primark, die retailer heeft de markt echt opengebroken. Uniqlo doet met zijn basics-kleding met vrolijke kleurtjes vooral denken aan Benetton. En dat is aantrekkelijk voor een bepaalde groep in het middensegment, maar zeker niet voor iedereen.''

Daarnaast zet hij zijn vraagtekens bij Uniqlo als duurzaamheidslabel. ,,Het is natuurlijk prachtig als je streeft naar een betere wereld met oog voor het milieu en mens, maar uiteindelijk blijft dit gewoon een winkel waar kleding aan de rekken hangt en waar kledingspullen verkocht moeten worden. Als je de grootste wilt worden, lijkt mij dat moeilijker te combineren.''