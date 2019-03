Gaat Haags toeval ons behoeden voor een aankomende recessie?

Hoe kunnen we ons in Nederland wapenen tegen een aankomende recessie? In Den Haag hoor je er nog niemand over, terwijl donkere wolken zich samenpakken boven onze economie. Het naderende onheil hangt al een tijdje boven het Europese vasteland, met name Duitsland, en drijft daarmee onvermijdelijk ook onze kant op. De grote boosdoener is de wereldhandel, die groeit sinds begin 2018 steeds minder.