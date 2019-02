Gaat het wel slechter? ‘Mensen maken thuis geen berekeningen’

Elektri­sche auto zorgt voor recordom­zet in autover­koop

8:37 Vorig jaar steeg de omzet bij de verkoop van nieuwe auto’s tot een record van ruim €15 miljard. Bijna 12 procent van de omzet kwam uit de verkoop van volledig elektrische auto’s, blijkt uit analyse van ING. Ook in 2019 zet de opmars van elektrische aandrijving stevig door. Het marktaandeel volledig elektrisch steeg van 2,3 procent in januari 2018 naar 5,2 procent in januari 2019. Vooral zakelijke rijders kiezen er steeds vaker voor.