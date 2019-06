‘Gas en licht toch duurder’

Cryp­to-ondernemer betaalt 4 miljoen euro voor lunch met megabeleg­ger Warren Buffett

4 juni De 28-jarige ondernemer in cryptomunten, Justin Sun, heeft 4,6 miljoen dollar neergeteld om te lunchen met topbelegger en de op vier na rijkste man op aarde Warren Buffett. Nooit eerder leverde de jaarlijkse veiling van een lunch met het ‘orakel uit Omaha’ zoveel geld op. Het vorige record van 3,5 miljoen dollar is in ieder geval flink overtroffen.