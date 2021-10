Gazelle-eigenaar neemt maker Cannondale over en wordt grootste fietsfabrikant ter wereld

Pon werkt al tien jaar aan zijn fietsenimperium. In 2012 nam het familiebedrijf het Nederlandse Gazelle over. Later volgde de aanschaf van Kalkhoff en Focus in Duitsland, Cervélo en Santa Cruz in de VS, en het Nederlandse Urban Arrow en BBB Cycling. Pon.Bike was zelf goed voor 1,5 miljard euro omzet per jaar. Daar komt nu dus circa 1 miljard euro bij van Dorel.