Geen contant geld opnemen levert korting op bij ING

De Volkskrant meldt dat deze regeling geldt voor mensen die een Oranjepakket bij de bank hebben. Voor iemand die minder dan vier keer per jaar contant geld opneemt kost de betaalrekening 1,25 euro per maand aan bankkosten. Per jaar valt er per betaalrekening 3,60 euro te besparen. De regeling geldt vanaf 1 oktober.