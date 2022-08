Geen drinkwater gebruiken voor koeltorens bespaart net zoveel als 33 miljoen mensen verbruiken

Tachtig procent van de Europese automobi­lis­ten kent dit waarschu­wings­sym­bool niet

Waarschuwingssymbolen in de auto die aangeven dat er iets mis is, kunnen in de loop van de tijd veranderen, vooral wanneer de techniek aan boord verandert. De opkomst van hybrides en elektrische auto's kan voor een hoop verwarring zorgen.

18 augustus