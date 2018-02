Geen woning te vinden? Hier zijn vier alternatieven

Dit wordt de trend van 2018, als we een onderzoek van Maurice de Hond mogen geloven. Liefst driekwart van de mensen tot 35 jaar zegt hierin te overwegen om samen met bekenden een woning te kopen. Helemaal uit de lucht gegrepen is het niet: de Rotterdamse makelaar André van Luijk ziet de belangstelling voor deze optie bij starters groeien. Bij zijn makelaarskantoor hebben de afgelopen tijd al meerdere starters aangeklopt die samen een huis willen kopen. In een van die gevallen ging het om drie vrienden, in een ander geval ging om twee broers, vertelt hij. Is dat niet lastig met vrienden in één huis? ,,We geven wel altijd het advies mee om zaken goed vast te leggen. Zoals wat je doet als bijvoorbeeld één een partner krijgt en wil verhuizen, of als er kinderen komen.''



Starters slaan niet alleen uit nood de handen ineen, vult Erik Gathier van het Nieuwe Collectief aan. Dit is een start-up die groepen starters begeleidt bij projectontwikkeling en hen helpt om gezamenlijk woningen in stadscentra te kopen. Volgens hem leeft met name bij millennials de behoefte om in de buurt van vrienden of bekenden te wonen. ,,Zij vinden het belangrijk met wie én hoe ze wonen, voor hen is niet de locatie minder bepalend.'' Sinds het Nieuwe Collectief twee maanden geleden in Den Haag werd gelanceerd, hebben zich daar al zo’n 100 mensen gemeld die gezamenlijk willen kopen.