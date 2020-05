Geld is eindig: goud blijft altijd bestaan

‘Nissan trekt zich groten­deels terug uit Europa’

4 mei Autofabrikant Nissan wil zich grotendeels terugtrekken uit Europa. Dat meldt persbureau Reuters. Het bedrijf zou zich meer willen richten op de VS, China en Japan. In Europa wil het merk eigenlijk alleen verder met de Qashqai en de Juke. Elektrische auto’s, zoals de Nissan Leaf, laat het merk voortaan over aan partner Renault en partner Mitsubishi krijgt de plug-in hybrides toebedeeld.