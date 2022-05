Geplaagd Hema maakt na jaren weer winst: ‘Moeten weer gaan doen waar we goed in zijn’

Hema is verlost van een enorme schuldenlast sinds de overname door ondernemersfamilie Van Eerd (eigenaar van Jumbo) en investeringsmaatschappij Parcom. Jarenlang was die schuld en de daarbij horende rentebetalingen het grootste probleem voor de keten, een pijnlijke erfenis uit het verleden met meerdere eigenaren en mislukkingen. Door de overname is Hema weer in rustiger vaarwater gekomen. Over 2021 maakte Hema een winst van 1,3 miljoen euro. Dat was in 2020 nog een verlies van bijna 200 miljoen euro.

Er is bovendien geld vrijgekomen om te investeren. Onder leiding van de nieuwe bestuursvoorzitter Egas Reparaz is een nieuwe koers uitgezet, waarbij Hema weer de winkel van vroeger moet worden met spullen van goede kwaliteit voor een betaalbare prijs. De kwaliteit van typische Hema-producten als sokken, rompertjes en ook de kaasschaaf wordt onder handen genomen. ,,Liever minder soorten, maar dan wel de beste sok. Dat is goed voor de wereld en je portemonnee’’, aldus Egas Reparaz. Bovendien wordt gewerkt aan een betere website , de winkels krijgen de komende tijd een opfrisbeurt en de samenwerking met Jumbo wordt inniger door te experimenteren met supermarktassortiment in de warenhuizen.

Egas Raparaz oordeelde in haar eerste jaar dat Hema ‘traag’ was geworden door te veel managers en te weinig contact met consument en de de werkvloer. Daar is in gesneden. Ook het werk dat gericht is op de winkels in Spanje en Engeland verdwijnt. Hema besloot zich te focussen op Nederland, België, Luxemburg en Frankrijk. Op het hoofdkantoor verdwijnen 30 tot 40 van de 650 arbeidsplaatsen.

Volledig scherm © Pim Ras Fotografie