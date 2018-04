Gerrit Zalm (65) heeft een nieuwe baan

Kartelwaak­hond: handelaren in scheeps­brand­stof opereerden op het randje

11:04 Concurrentiewaakhond Autoriteit Consument en Markt (ACM) staakt haar onderzoek naar een kartel van scheepsbrandstofleveranciers in de havens van Rotterdam, Amsterdam en Antwerpen. De handelaren hebben weliswaar overlegd over prijsafspraken, maar van een kartel is volgens de ACM nooit sprake geweest. Dit was op het randje, zegt de ACM.