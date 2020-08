Gerrit Zalm: ‘Je moet mensen met schulden niet laten wegrotten’

Zuid-Europa vindt ons vrekken, maar waarom? ‘Zuinigheid is wat anders dan gierigheid’

22 juli Premier Rutte kreeg in aanloop naar en tijdens de Europese top meermaals het verwijt gierig te zijn. Een verwijt dat Nederlanders sowieso vaak te horen krijgen. Maar is het ook terecht? In dit geval niet, vindt hoogleraar Adriaan Schout van Clingendael.