'Giftige' abrikozenpitten tijdelijk uit de schappen

De man kocht de pitten, die volgens hem naast de nootjes lagen, in de vestiging van Erica Kruiderijen in Eindhoven. Hij at ze vlak voordat hij de trein naar huis instapte zonder het etiket op de zak te lezen, waarop stond dat klanten er maximaal vijf mogen nuttigen. In de trein werd hij onwel en verloor hij naar eigen zeggen bijna het bewustzijn. Na zijn thuiskomst nam zijn vrouw hem mee naar het ziekenhuis, waar bleek dat hij bijna geen zuurstof meer in zijn bloed had.



Het Voedingscentrum waarschuwt op zijn site voor het eten van abrikozenpitten. ,,In abrikozenpitten kunnen gevaarlijke plantengifstoffen zitten. In het lichaam worden deze gifstoffen omgezet in cyanide (blauwzuur). Een hoge dosis cyanide kan de ademhaling belemmeren en een hartstilstand veroorzaken.'' Het Regionaal OpleidingsCentrum Ambulancezorg Haaglanden adviseert nooit meer dan 370 milligram aan pitten te eten.