Google lanceert zijn slimme speaker in Nederland op 24 oktober

Vanaf 24 oktober ligt-ie in de schappen: de slimme speaker van Google Home. Of consumenten straks voor het apparaat in de rij staan, is maar de vraag. Volgens een recent onderzoek zijn veel Nederlanders helemaal niet zo happig op van die slimme spraakassistenten.

Google brengt twee modellen van de slimme luidspreker op de Nederlandse markt: de reguliere Google Home en de Google Home Mini. De speakers zijn te bedienen via Google Assistent, de spraakassistent van Google die sinds een paar maanden in het Nederlands beschikbaar is.

Wie zeker wil zijn dat hij niet misgrijpt op 24 oktober, kan zijn bestelling nu al reserveren bij Albert Heijn, Bol.com, Coolblue en MediaMarkt, zo meldde Google vanochtend.

Of er veel animo is, zal moeten blijken. In een recent onderzoek van GfK gaf slechts 3 op de 10 Nederlanders (31 procent) aan interesse te hebben in het bedienen van apparaten - zoals verlichting, stereo, verwarming, zonneschermen - met hun stem.

Bovendien zegt ruim de helft van hen (61 procent) de apparaten liever te bedienen via de smartphone of tablet. Om de speaker te activeren en bedienen is een simpel ‘Hey Google’ of ‘Oké Google’ voldoende.