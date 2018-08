Gouden tijden voor Nederlandse bouwers van luxueuze superjachten

,,Ons orderboekje zit vol tot 2020'', vertelt Johan Kaasjager van Heesen Yachts uit Oss aan Reuters. ,,Dit jaar leveren we drie jachten af en er komen er nog veel meer.''

Een van de bouwdokken van het bedrijf is zo groot dat ze het 'kathedraal' hebben gedoopt. Het is 90 meter lang en voorziet de nodige ruimte om het grootste superjacht ooit van Heesen te bouwen: de 80 meter lange Cosmos.

De onderneming heeft inmiddels een vaste plek veroverd in het verkoopsegment van jachten tussen 50 en 80 meter lang. Zodanig zelfs dat het de bestellingen niet kan bijhouden, ook niet na uitbreidingen.

Nederland telt nog een aantal andere grote jachtbouwers die in de top tien staan van de wereld. Dit jaar moeten ze alleen nog Italië laten voorgaan wat jachten betreft met een lengte van minstens 24 meter. 65 van die luxebootjes zitten er nog in de pijplijn.

De gemiddelde prijs lag vorig jaar op een record van 57 miljoen euro. Duitsland is marktleider voor megajachten langer dan 100 meter. Nederland staat dan weer bekend om betrouwbaarheid, high-techsnufjes en snelheid.

De bouwers zagen hun verkoop stijgen van 662 miljoen euro in 2014 tot 1,2 miljard vorig jaar. Dat is omgerekend zo'n 30 procent van de totale wereldwijde verkoop die rond de 4 miljard euro ligt.

Waarom de superrijken voor luxejachten gaan, is volgens Kaasjager omdat ze meer dan ooit willen ontsnappen aan het dagelijkse leven. ,,Op volle zee is een jacht helemaal privé en is het de perfecte manier om te ontspannen en bij je familie te zijn.''