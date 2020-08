Goudprijs stijgt voor het eerst tot boven de 2000 dollar

UPDATE Dreigende ontslagen bij Damen Shipyards: scheepsbou­wer schrapt ruim 1000 banen

17:21 Damen Shipyards Group schrapt ruim duizend banen. In Nederland verdwijnen 173 arbeidsplaatsen bij het hoofdkantoor in Gorinchem en op werven in Schiedam en Bergum. De Gorcumse scheepsbouwer die financieel al in zwaar weer verkeert, verwacht de komende tijd aanzienlijk minder orders.