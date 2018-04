'Gratis geld' verovert de wereld

Buren varkensfok­ker zijn mestlucht zat: 'Stank is onleefbaar'

24 april De stank van vele duizenden varkens drijft bewoners van Raleigh in de Amerikaanse staat North Carolina tot wanhoop. Smithfield Foods vindt dat er best te leven valt met de geur, maar omwonenden van de industriële varkensfokkerij in de plaats Raleigh halen voor dat idee hun neus op. ,,De jarenlange stank van verrotting gaat niet meer uit kleding en beddengoed'', claimen ze aan het eind van een wekenlange rechtszaak.