Greenpeace: Unilever koopt palmolie van bosverbranders

Unilever stopt met adverteren op pornosites

11:35 Unilever stopt met adverteren op pornosites. Dat meldde de producent van verzorgingsproducten en levensmiddelen aan de Britse nieuwszender BBC, nadat er in het Verenigd Koninkrijk ophef is ontstaan over de reclames van Unilever-dochter Dollar Shave Club op Pornhub, een soort YouTube voor seksvideo’s.