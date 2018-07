Gregory van der Wiel stapt met 2000 procent winst uit BALR. en 433

Dit zakelijke succes is geen toeval, schrijft De Ondernemer . Naast zijn voetbalcarrière bij Toronto FC profileert Van der Wiel zich steeds meer als ondernemer en investeerder. Vorig jaar stond hij samen met zakenpartner Funs Jacobs en in samenwerking met Dave Dirks aan de basis van Block Party, een investeringsfonds met inmiddels bekende start-ups als Hardt Hyperloop, Voicey en Unless in portfolio.

Nieuw bedrijf

In Noord-Amerika breidt Van der Wiel zijn zakelijke activiteiten verder uit. ,,In Toronto zijn wij bezig met het oprichten van een nieuw bedrijf dat zich bezighoudt met het bouwen van personal brands. Iets waarmee we voor mijzelf ook druk mee bezig zijn. Zo hebben we onlangs mijn website gregoryvanderwiel.com succesvol weten te lanceren. Dit willen we nu ook voor andere atleten gaan doen. We nemen dan graag de rol van creative director aan in het team van een atleet of andere interessante personal brand.”