Groei economie valt terug, koopkracht naar nul

Primeur op het platteland: truck moet lading op kop van eiland lossen om verkeer te verminde­ren

17 november Goeree-Overflakkee gaat vrachtwagens zo veel mogelijk weren door aan de rand van het eiland twee goederenhubs te creëren. De bedoeling is dat de trucks hun lading daar overzetten op elektrische busjes, waarna die op pad gaan om bedrijven in de gemeente te bevoorraden. Goeree-Overflakkee is hiermee de eerste plattelandsgemeente in Nederland waar dit gebeurt.