Groene aandeelhouders belonen ‘duurzamer’ Shell en trekken klimaateisen in

Follow This van ex-journalist Mark van Baal startte in 2015 met zijn pogingen Shell een groenere koers te laten varen. Dat deed het collectief door op de jaarlijkse aandeelhoudersvergaderingen resoluties in stemming te laten brengen waarin het van de energiegigant eist dat die duurzamer wordt.



Hoewel de resoluties tot nu toe lang geen meerderheid kregen, kregen ze ieder jaar steun van meerdere grote beleggers. Mede daardoor heeft Shell zijn koers gewijzigd. Zo zei Shell eerder begin jaar groen energiebedrijf Eneco te willen kopen, samen met pensioengigant PGGM. Het Nederlands-Engelse bedrijf verdubbelt verder zijn investeringen in duurzame stroom naar 4 miljard dollar per jaar vanaf 2020, liet het eind vorig jaar weten. Verder maakte Shell afgelopen week bekend als eerste grote oliemaatschappij zijn lidmaatschap van de invloedrijke Amerikaanse lobbyclub AFPM op te zeggen.



Bij die organisatie zijn driehonderd oliebedrijven aangesloten, waaronder BP, Chevron, Exxon en Total. Volgens Shell gaan de klimaatambities van AFPM niet ver genoeg. Zo zette de club zich afgelopen jaar in om de uitstootregels voor nieuwe auto’s in de Verenigde Staten te versoepelen.



