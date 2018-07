Groene sector gevaarlijker dan de bouw

Man komt onder heftruck, aspergesteker komt onder personeelsbus, man bedolven onder lading uien, jongen valt in mestput, man komt onder hooibaal. Het is een greep uit de koppen die de lokale media haalden. Bij elkaar zijn er dit jaar al acht doden gevallen op en rond boerenbedrijven.

,,Het aantal ongevallen is zorgwekkend hoog'', aldus de Inspectie SZW in haar rapport 'Eerlijk, veilig en gezond werken in de agrarische en groene sector'. De afgelopen tien jaar zijn maar liefst 190 dodelijke ongevallen te betreuren bij agrarische bedrijven, meldt de vroegere arbeidsinspectie. Het voorkomen van ongelukken moet een speerpunt worden.