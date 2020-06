Groep schuldeisers vraagt faillissement moederbedrijf Hema aan

Nederlan­ders grijpen de macht bij BMW: Frank van Meel neemt de leiding bij Rolls-Roy­ce en BMW's topmodel­len

14:24 De top van BMW wordt in toenemende mate bemand door Nederlanders. Pieter Nota (ex-Philips) zit al in de raad van bestuur, Adriaan van Hooydonk leidt de designafdeling en nu krijgt Frank van Meel de leiding over Rolls-Royce én de topmodellen van BMW: de 7- en 8-serie.