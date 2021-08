Grote overname in uitvaartwereld is redding voor miljoen verzekerden

Dat uitvaartonderneming Dela de overname van concurrent Yarden nu definitief afrondt, is geen toeval. Yarden moet zijn financiën uiterlijk 4 augustus op orde hebben. Zo niet, dan kan de De Nederlandsche Bank de vergunning intrekken. ,,Dat scenario, waarbij een miljoen polishouders in de kou komen te staan, wenden we nu af”, zegt Edzo Doeve, algemeen directeur van Dela. Yarden zit financieel al jaren in het slop en legde geld toe op oude uitvaartverzekeringen. Zogeheten naturapolissen, waarbij een volledige uitvaart vergoed werd, waren bij lange na niet kostendekkend voor de uitvaartonderneming. In 2019 maximeerde Yarden de uitkering van 390.000 verzekerden. Extra uitvaartkosten als gevolg van inflatie moesten polishouders vanaf dat moment zelf betalen.