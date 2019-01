Grote renovatie vakantieparken Center Parcs

Thuiswer­ken vanwege de sneeuw: dat is voor deze mensen geen optie

22 januari ‘Er staan vanochtend minder files dan normaal en ze geven ook minder vertraging. Veel mensen lijken geanticipeerd te hebben op de verwachte sneeuwval’, schreef de ANWB vanochtend op Twitter. Maar lang niet voor iedereen is het een optie om thuis te werken. Wat als je in het onderwijs werkt, in de bouw of als chauffeur?