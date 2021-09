Grote toename aan lastminute boekingen voor herfstvakantie

Vakantiegangers lijken de ergste zorgen over reisrestricties en coronamaatregelen achter zich gelaten te hebben. Mensen durven weer op reis te gaan, merken reisorganisaties aan de grote hoeveelheid lastminute boekingen voor Europese (zon)bestemmingen.

,,Het najaar is echt héél populair, met name de herfstvakantie loopt hard”, zegt Petra Kok van TUI. Er is zelfs zoveel animo voor bestemmingen als de Canarische Eilanden en de Griekse eilanden dat de touroperator extra en grotere toestellen inzet, om al die reizigers te kunnen vervoeren.

Ook hotels in Griekenland springen er gretig op in. Waar ze doorgaans in oktober dichtgaan - Griekenland is geen nazomerbestemming - blijven ze nu tot begin november open. ,,Het voelt al een poosje als herfst in Nederland en dat maakt dat mensen graag nog even weg willen”, verklaart Kok. En niet onbelangrijk: het reizen binnen Europa is een stuk makkelijker geworden, nadat Buitenlandse Zaken eind juli de reisadviezen versoepelde.

,,In de maanden juni en juli kon er vanwege de toen geldende coronamaatregelen nog zeer beperkt gereisd worden binnen Europa, wat de enorme boekingspiek tot en met de herfstvakantie verklaart”, zegt Martine Langerak van Sunweb. De reisorganisatie zag de afgelopen weken een fikse groei van 200 procent in boekingen tot en met oktober ten opzichte van een jaar eerder. Buiten Spanje en Griekenland is tevens Portugal erg populair bij Nederlandse reizigers.

© Getty Images

Ook bij de Vakantiediscounter zit het aantal boekingen stevig in de lift. In augustus vervijfvoudigde het aantal boekingen voor de herfstvakantie in vergelijking met een maand eerder. En ook voor de winter wordt er al volop geboekt, zegt Laura Vlaanderen. Vooral de Antillen, de Canarische eilanden én Egypte zijn in trek.

Die laatste bestemming is opvallend, omdat dit land nog ‘oranje’ kleurt, zoals overigens alle bestemmingen buiten Europa. Het advies is om er niet naartoe te gaan, tenzij noodzakelijk, maar de Vakantiediscounter biedt toch reizen aan. ,,We zien dat mensen willen en het kan ook veilig.”

Eerder deze week zei ANVR al dat reisorganisaties weer reizen kunnen uitvoeren naar oranje bestemmingen, mits het veilig en verantwoord gaat. ,,Het kan ook prima, nu al bijna 80 procent van de volwassen Nederlanders is gevaccineerd”, zegt Mirjam Dresmé, woordvoerster van de reiskoepel.

Buitenlandse Zaken zei vorige week de reisadviezen buiten Europa te willen aanpassen, maar een precieze invulling of datum is nog niet bekend. TUI overweegt om enkele ‘oranje’ bestemmingen aan te gaan bieden voor de winterperiode. Voor wie daar deze winter een zonbestemming wil boeken, heeft weinig keus: de Antillen of Canarische eilanden. ,,We denken erover na en zullen heel binnenkort de knoop doorhakken.”

De grote Sfinx van Gizeh. © REUTERS

Knoop

Sunweb heeft die knoop al doorgehakt. De reisonderneming gaat - mits de situatie het toelaat - per 15 december weer vliegen naar Egypte als winterzonbestemming, ongeacht of het dan nog code oranje heeft. Intussen ziet de reisorganisatie de boekingen voor de wintersport voor met name de kerst- en de voorjaarsvakantie hard oplopen. ,,Wat betreft het aantal boekingen lopen we nu gelijk op met ons beste jaar ooit”, laat woordvoerster Langerak weten.

Niet alleen de reisorganisaties merken dat Nederlanders er weer zin in hebben, dat beeld delen de verhuurders van vakantiehuizen in het buitenland. Volgens vakantiehuizenspecialist Belvilla is het aantal door Nederlanders geboekte vakantiehuizen in Europa voor de herfstperiode weer op hetzelfde niveau als in 2019. ,,De cijfers laten zien dat mensen er weer vertrouwen in hebben”, zegt woordvoerster Hanita van der Meer van Belvilla.

Bij de Nederlandse vakantieparken is het qua boekingen voor de herfstvakantie en kerstvakantie op dit moment juist rustiger dan voorgaande jaren. ,,Toen was er rond deze periode al veel meer geboekt”, zegt Laurens Taekema van Parkvakanties, waar onder andere Landal, Roompot en Center Parcs bij zijn aangesloten. Een mogelijke verklaring is dat mensen meer lastminute zijn gaan boeken. En hij sluit niet uit dat Nederlanders na anderhalf jaar weinig reizen blij zijn dat ze eindelijk weer naar het buitenland kunnen. ,,Ik voel het zelf ook kriebelen.”

© Hollandse Hoogte / ANP

Bezetting

Volgens hem hoeven de parken zich geen zorgen te maken over de bezetting. De parken zitten volgens hem altijd vol met vakantieperiodes en bovendien bezoeken in vergelijking met vorig jaar weer wat meer Belgen en Duitsers de Nederlandse parken.

Natuurhuisje.nl ziet eveneens dat er veel animo is bij Nederlandse reizigers om naar Europese bestemmingen te reizen. Voor de herfstvakantie is nu nog 40 procent van de natuurhuisjes in Nederland beschikbaar. Een groot contrast met vorig jaar, maar begrijpelijk, vindt Robert van Veen. ,,Vorig jaar rond deze periode begon net de tweede golf. Toen werden direct heel veel huisjes in Nederland geboekt. Het is logisch dat mensen nu na een slechte zomer in Nederland en nu weer het reizen naar het buitenland mogelijk is, het fijn vinden om de zon op te zoeken.”

© ANP

