'Grote voedselbedrijven komen beloftes onvoldoende na’

Polderaar Tuur Elzinga wordt de nieuwe FNV-voorzitter

10 maart Tuur Elzinga is de nieuwe FNV-vakbondsvoorzitter voor de komende vier jaar. De 51-jarige Elzinga was de afgelopen jaren hét gezicht van FNV bij de onderhandelingen over het nieuwe pensioenstelsel. Hij neemt het stokje over van Han Busker.