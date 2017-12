Grote zorgen om aanvullende zorgverzekering

ACM gaat kritischer kijken naar fusies ziekenhuizen

9:04 De Autoriteit Consument & Markt (ACM) gaat strenger beoordelen of fusies tussen ziekenhuizen al dan niet moeten plaatsvinden. Volgens de toezichthouder zijn er aanwijzingen dat zorg in fusieziekenhuizen duurder is. Ook is de kwaliteit van zorg in deze ziekenhuizen niet beter, zo staat te lezen in een vandaag gepubliceerd rapport.