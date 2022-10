Grote zorgen om toekomst poppodia, theaters en musea: ‘Leven tussen hoop en vrees’

alarmbellen op roodAlle alarmbellen in de cultuursector staan op rood. Door de explosief stijgende energieprijzen, de gierende inflatie en de nog altijd na-etterende gevolgen van de coronacrisis staat de toekomst van de poppodia, theaters én musea op het spel. Bij een volgende heftige coronagolf zal een deel de deuren moeten sluiten, vreest de sector. Hulp van het kabinet is nodig.

De buitenproportionele stijging van de energieprijzen hangt als een donkere schaduw over de sector. In sommige gevallen, zoals bij muziekpodium TivoliVredenburg en het Rijksmuseum, gaat het om een stijging van meer dan 1 miljoen euro op jaarbasis. Ruim 80 procent van alle poppodia en festivals verwacht op korte termijn in financiële problemen te komen.

Tussen hoop en vrees

Alle stijgende prijzen stapelen zich op tot een bedreiging van formaat. ,,We leven op dit moment tussen hoop en vrees”, verzucht Jeroen Bartelse, covoorzitter van koepelvereniging Kunsten ’92. ,,We hopen natuurlijk dat we na die twee moeilijke coronajaren voluit door kunnen maken en programmeren. Maar er is een duidelijke vrees dat deze crisis hard toe zal slaan en kunstenaars en organisaties diep in de rode cijfers gaat drukken. Dan wordt het een kwestie van overleven.”

De stijgende prijzen komen op een moment dat de cultuursector nog herstellende is van een loodzware periode. ,,De arbeidsmarkt is als gevolg van de coronacrisis compleet ontwricht geraakt”, weet Bartelse. ,,Zzp’ers werden hard geraakt en veel professionals, zoals technici, marketeers en productieleiders, zijn vertrokken. Concerten en voorstellingen vallen uit door gebrek aan personeel of omdat een tourbegroting niet rond te krijgen is. De reserves zijn opgebruikt en de weerstand is laag.”

Live-muziek in gevaar

Als er niet snel iets gebeurt, dan komt het voortbestaan van live-muziek in gevaar, zegt Berend Schans, voorzitter van de Vereniging Nederlandse Poppodia en Festivals (VNPF). ,,Ik wil waken voor een beeld van een sector die hulpeloos de afgrond in gaat. Maar de samenleving vaart een soort ‘perfect storm’ tegemoet. Het is onvermijdelijk dat de tickets en de bierprijzen zullen stijgen, maar we kunnen niet alles bij de bezoeker neerleggen. We zijn bezig ons daar voor de langere termijn tegen te wapenen, maar er is wel hulp bij nodig.”

Voor de cultuursector houdt dit specifiek in: een omvangrijk pakket met genoeg energiecompensatie en - nog belangrijker volgens de sector - voldoende indexatie van subsidies. ,,Met name gemeenten dreigen slechts een paar procenten te indexeren, terwijl de inflatie oploopt tot meer dan 10. Dat gat is te groot”, zegt Bartelse. Het rijk speelt volgens hem hierin een sleutelrol, omdat gemeenten op hun beurt weer afhankelijk zijn van het gemeentefonds.

Bezoeker blijft weg

Nog belangrijker is de bezoeker zelf. Daar moet meer onderzoek naar gedaan worden, zegt Schans. ,,We zien bij een deel van de programmering dat de bezoeker wegblijft. We moeten dan ook eerlijk zijn: het nieuwe artistieke aanbod loopt slecht. Je zou kunnen zeggen dat dat komt omdat mensen op hun portemonnee letten en uitsluitend voor de grote namen kiezen, maar dat is wellicht te kort door de bocht. Het is belangrijk hier snel helderheid over te krijgen, want juist voor die avontuurlijke en innovatieve acts zijn wij op aarde gekomen.”

Het lijkt er bovendien op, zo zegt Schans, dat de bezoeker het vertrouwen in het ticket is verloren. ,,Door alle geannuleerde shows zijn consumenten afwachtender geworden. Ze moeten nog maar zien of het allemaal doorgaat. Daar hebben wij als sector ontzettend veel last van.”

Musea zien dezelfde problemen. ,,De reserves zijn bij veel instellingen op na corona en de bezoekers nog niet overal volledig teruggekeerd”, zegt Vera Carasso van de Museumvereniging. ,,Er moet echt een compensatie komen voor de energierekeningen van musea, anders komt een aanzienlijk deel van de 471 bij ons aangesloten musea in de problemen de komende maanden.”

Vrees voor sluiting

Terwijl de problemen zich dus opstapelen, kijken de cultuurmakers met een schuin oog naar de ziekenhuiscijfers. ,,Als corona dit najaar in alle hevigheid terugkomt, dan zijn we het haasje. Dan kunnen we gewoon gaan sluiten”, zegt Schans. ,,We zijn de overheid echt ongelofelijk dankbaar voor wat ze voor ons gedaan hebben tijdens de crisis. Maar het is nu belangrijk om ons ook in deze periode te blijven steunen, anders is die steun weggegooid geld geweest.”

Het kabinet gaat overigens vanaf volgend jaar al 170 miljoen euro meer uitgeven aan de culturele en creatieve sector, vooral om de ‘arbeidsmarktpositie voor makers en werkenden’ te verbeteren. De staatssecretaris hoopt dat deze extra uitgaven ervoor zorgen dat zzp’ers meer opdrachten krijgen, de arbeidsvoorwaarden verbeteren en dat jongeren en starters extra geholpen worden. Ook hoopt ze cultuur toegankelijker te maken en wil ze innovatie stimuleren.