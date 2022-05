Halve vloot ligt aan wal door dure brandstof: ‘Dit is een ramp’

De kotter UK33 ligt al maanden aan wal in de haven van Urk. En hij zal de Noordzee ook nooit meer bereiken, vertelt eigenaar Jan de Boer (51). Want door de huidige energieprijzen kan hij er geen boterham meer aan verdienen en duur onderhoud is helemaal geen optie meer. Daarom stopt hij ermee en laat hij zijn schip ontmantelen. ,,Emotioneel is de klap misschien nog wel het grootst. De zee is mijn leven.’’