Handelsoorlog Japen en Zuid-Korea escaleert

Rotterdam­se havensle­per Kotug Smit definitief in Spaanse handen

1 augustus De verkoop van Kotug Smit Towage aan het Spaanse Boluda is rond. Kotug Smit is de grootste havensleper van Rotterdam. De overname was in maart aangekondigd. Alle Rotterdamse medewerkers en schepen gaan mee in de verkoop.