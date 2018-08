Let op milieuzo­nes! Zo zit het per vakantie­land

14:16 Rijd je tijdens de vakantie een stad in, heb je zo een boete wegens overtreding van de milieuregels. Vaak heb je een milieusticker nodig en soms mag je helemaal niet het centrum in. Let goed op, want de regels verschillen per land en stad.