Heineken denkt bierprijzen te moeten verhogen vanwege inflatie

Einde van stakingen bij Heineken in zicht: FNV spreekt van ‘beter eindbod’

DEN BOSCH - Het einde van de stakingen bij Heineken lijkt in zicht te zijn. Na de onderhandelingsronde van maandagmiddag ligt er volgens vakbond FNV een ‘beter eindbod’ van het bierconcern op tafel voor een nieuwe cao. Medewerkers mogen nu besluiten of het goed genoeg is en als dat het geval is, dan stoppen de acties.

18 januari