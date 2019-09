Hema wil winkels openen in Saoedie-Arabië en kijkt nog verder naar het oosten

De combinatie Hema met dit emiraat vinden veel Nederlanders op z'n minst verrassend. Waarom is het vizier zo op het Midden-Oosten gericht?

Jegen: ,,De winkel in Dubai is gevestigd in winkelcentrum Ibn Battuta. Dat is de naam van een legendarische Marokkaanse ontdekkingsreiziger die in de 14e eeuw leefde en vanuit Tanger grote delen van Afrika en Azië bereisde. Zeg maar de Marco Polo van de Arabische wereld. Wij zijn ook bezig met een ontdekkingstocht buiten Europa, waarbij we het Midden-Oosten zien als poort naar landen als India en Thailand. Daar liggen vooral door de stedelijke gebieden enorme groeikansen.’’



Jullie hebben het plan om vijftig Hema's in het Midden-Oosten te openen, inmiddels zijn er al winkels in Quatar en de Verenigde Arabische Emiraten. Is het de bedoeling ook in Saoedie-Arabië Hema's te vestigen?

,,Er is nog niks definitief, maar op termijn voorzie ik dat we dat wel gaan doen.’’



Saoedie-Arabië ligt politiek gevoelig. Zeker als het gaat om mensenrechten. Waarom wil Hema haar naam aan zo'n land verbinden?

,,We zullen niet de eerste en ook niet de laatste westerse onderneming zijn die zaken doet met Saoedië-Arabië. Kijk bijvoorbeeld naar Ikea, die hebben al jaren meerdere winkels in dit land. Wij staan voor bepaalde normen en waarden en zullen er zorg voor dragen dat we die overal uitdragen. Ook in Saoedie-Arabië. Dat geldt voor de mensen die in onze winkels werken en ook voor de producten die we verkopen. Zo is de labeling van onze kinderkleding genderneutraal, dat veranderen we niet in het buitenland.’’