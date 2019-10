‘Hema zette minder personeel in om slechte cijfers op te poetsen’

In alle filialen in Nederland werd Hema-personeel in juli en augustus minder ingeroosterd. Met deze noodgreep probeerde Hema het zoveelste verlies te beperken, zo blijkt uit onderzoek van Trouw .

‘We geven meer uit aan salariskosten dan dat de omzet stijgt’, staat er in een e-mail die Trouw in handen heeft. Die e-mail was gericht aan vijftig filiaalmanagers, met de oproep om minder personeel in te zetten in de zomer. Topman Tjeerd Jegen stelt in een reactie dat het ‘doodnormaal’ is voor detailhandelketens om dit soort maatregelen te nemen. Experts spreken van een ‘agressieve ingreep’.

De Nederlandse ondernemer Marcel Boekhoorn nam het noodlijdende Hema een jaar geleden over van het Britse Lion Capital. Boekhoorn beloofde een betere toekomst voor Hema, dat sinds 2007 in het rood staat door de schuldenlast van 750 miljoen euro waarmee de Britse investeerder de winkelketen opzadelde. Het tempo zit er sindsdien qua uitbreiding van winkels - vooral dankzij franchisers, internetplatforms en samenwerking met andere winkelketens - flink in. Zo zette Hema eerder de stap naar het Midden-Oosten. Inmiddels telt het al acht filialen in de Verenigde Arabische Emiraten en Qatar. Nog geen maand geleden opende het warenhuis de deuren in Dubai.

Zoals deze site eerder al schreef is Hema een jaar na de overname nog lang niet uit de zorgen. Al steeg de omzet in het tweede kwartaal van 2019 ten opzichte van dat kwartaal in 2018, onder de streep verslechterden de cijfers. Het nettoverlies nam toe van ruim 10 miljoen euro in dezelfde periode vorig jaar naar ruim 14 miljoen euro.