Henk en Janna zien hun huis en levenswerk in vlammen opgaan

Rond zeven uur 's ochtends is het vuur gedoofd. Van het huis is niets meer over. Verwrongen metaal, hout, halve gipsplaten, piepschuim en heel veel stro dat uren later nog smeult. Een enkel muurtje staat nog overeind, net als een houten schutting. Zo nu en dan nemen mensen uit de buurt een kijkje. Triest, zeggen ze zonder uitzondering. De bewoners zijn er jaren mee bezig geweest. Het zal je maar overkomen: je huis en levenswerk gaat in vlammen op. ,,Dit is je ergste nachtmerrie.'' Maar ook: wie stookt er nu hout in een woning van stro?



Het huis van buurman John IJben is er goed vanaf gekomen. De brand zat vooral in de wand aan de andere kant van de ecowoning, vertelt hij. Kort na de eerste rookpluimen, rond half negen, was hij met zijn gezin vertrokken naar de camping in Elburg. Rond middernacht belde een buurvrouw met het advies terug te komen. De vlammen sloegen uit de woonkamer. De volgende ochtend staat hij weer te kijken. ,,Ik zit nog vol adrenaline'', zegt hij. ,,Dit was het levenswerk van mijn buurman. Hij is hier zo lang mee bezig geweest.''