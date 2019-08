'Hergebruik van verpakkingen levensmiddelen kan nog een stuk beter’

Voor consumenten is lang niet altijd duidelijk in welke bak ze een verpakking moeten weggooien. Zeker niet als verschillende materialen door elkaar worden gebruikt. Natuur & Milieu hekelt bijvoorbeeld broodzakken van papier met een plastic venstertje. ,,Dat oogt misschien duurzamer dan alleen plastic, maar voor de recycling is het een drama.” Wat niet uit elkaar kan, moet bij het restafval.



De organisatie onderzocht 182 verpakkingen. Op een derde daarvan staat helemaal geen instructie over de bak waar het in moet. Qua informatievoorziening kunnen A-merken leren van huismerken, die vaker met een icoontje aangeven in welke afvalbak een verpakking hoort.