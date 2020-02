Het coronavirus en de prijs van paniek

Toeslagen­af­fai­re: OM onderzoekt vijf aangiftes naar strafbaar handelen Belasting­dienst

28 februari Het Openbaar Ministerie (OM) in Den Haag onderzoekt momenteel vijf aangiften vanwege mogelijk strafbaar handelen door de Belastingdienst in de toeslagenaffaire. Wie er aangifte hebben gedaan en waarom is niet bekendgemaakt.